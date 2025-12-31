Heraldo-Diario de Soria

Atletismo

La San Silvestre Royana en 147 fotos

Más de 400 personas toman la salida en la novena edición de la San Vilviestre Royana

Una carrera para acabar bien el año

MARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Récord de participación en la San Silvestre de El Royo en la carrera del último día del año que al próximo cumplirá una década.

Frío y nieblas que no mermaron a los atletas que disfrutaron corriendo en hermosos parajes de El Valle. 

