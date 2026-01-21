Heraldo-Diario de Soria

Voleibol / Copa CEV

Grupo Herce vs Piacenza: Las imágenes de un histórico partido de voley

Todo un partidazo que deja buen sabor de boca en el pabellón pese a la derrota, y es que el Piacenza italiano es uno de los mejores equipos de voleibol, pese a ello, les tocó esforzarse en Soria

Los celestes pusieron todo de su parte en cada duelo

Los celestes pusieron todo de su parte en cada dueloMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Los de Alberto Toribio caen con la cabeza alta en los octavos de final de la copa CEV y hacen sudar a los italianos a los que llegaron a vencer en el tercer set.

El Grupo Herce dio lo mejor de sí y sorprendió a un Piacenza que, sin embargo, cuando metió una marcha más fue imparable. Un lujo ver en Los Pajaritos a un equipazo de la talla de los italianos.

