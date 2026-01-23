El Balonmano Soria se refuerza con el francés Thomas Sorin

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Thomas Sorin ya es jugador del Balonmano Soria después de que Oriol Castellarnau confirmase su fichajes hasta final de temporada. Un efectivo que llega a las filas amarillas para paliar las bajas de Sergio Sarasola y de Henrique Petter.

Thomas Sorin, de 20 años de edad, es un refuerzo para la primera línea que ofrece un último pase que necesita el cuadro amarillo. Procede del Agners de la Proligue francesa.

Sorin mide 1,81 y pesa 79 kilos, se está adaptando rápido y comienza a aprender español. "No va a tener ningún problema, es muy echado para delante y tiene ganas de comerse el mundo", señalaba el técnico amarillo, que también asume que hay que darle tiempo el nuevo refuerzo.

El Balonmano Soria negocia con otro jugador para seguir reforzando la plantilla amarilla de cara a la segunda vuelta de la temporada en la que el objetivo es eludir los puestos de descenso.