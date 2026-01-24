El Balonmano Soria quiere estrenar ante el Barça Atlétic su casillero de victorias en 2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria no pudo arrancar el año con victoria en su desplazamiento a Ibiza y echaba a andar en la segunda vuelta con una derrota que le obliga a vencer este sábado, a partir de las 18.00 horas, al Barça Atlétic. Decimoséptima jornada de Liga con la clara consigna de amarrar los puntos en la cancha del San Andrés de cara a la carrera de fondo por la salvación.

La lucha por la permanencia está en un pañuelo y puede pasar de todo teniendo en cuenta que hasta el mes de mayo, que es cuando se celebra la última jornada de Liga, queda un mundo. El equipo de Oriol Castellarnau recibe a un filial azulgrana que está instalado en la zona media de la clasificación. Este Barça tiene mucha calidad en una plantilla con jugadores jóvenes a los que les falta experiencia en una categoría tan exigente como la División Honor Plata. Capaces de lo mejor y de lo peor, la irregularidad ha sido el principal hándicap de los catalanes.

Los sorianos, por su parte, se volvieron de Ibiza con una derrota que les ha dejado en la clasificación con diez puntos. Con el Balonmano Alcobendas con pie y medio en Primera Nacional, quedarán otras dos plazas de descenso directo y otra más que se jugará la permanencia con un equipo de la categoría inferior. Los rivales directos del Balonmano Soria son Trops Málaga, Base Oviedo y Contazara Zaragoza.

Desde el club se calcula que con 21 puntos estarían salvados. Los sorianos están a medio camino de su objetivo con los 10 puntos que suman. La zona baja de la clasificación está muy apretada ya que con la decena de puntos también se encuentran Base Oviedo y Contazara Zaragoza. Trops Málaga suma 8 puntos y el colista sigue siendo Alcobendas sin estrenar la puntuación. El principal reto es evitar las tres últimas plazas que condenan a la pérdida de categoría de manera directa.