El Numancia B no puede con un Villaralbo superior (3-1)

CD Villaralbo: Del Río, Yago, Moreta, Diego, Sergio Barbero, Peralta (Odetola, 66´), Abel (Casado, 79´), Manero (Sissoko, 87´), Diarra, Ballo, Manu Santiago.

CD Numancia B: Oleg, Marco, Sauko (Riku, 76´), Pedro Benito, Óscar Miñana (Peña, 76´), Domínguez (Aarón, 76´), Nieves, Alejandro (Yago Mata, 83´), Saúl, Iván Niño (Hugo, 66´), Godson.

Goles: 1-0 (12´) Ballo. 1-1 (46´) Pedro Benito. 2-1 (68´) Ballo. 3-1 (90´) Manu Santiago (P).

Árbitro: José Antonio Martínez (Colegio castellanomanchego). Tarjeta amarilla al local Manero.

Campo: Municipal Los Barreros.

El Numancia B cae a domicilio con justicia por 3-1 ante el Villaralbo en un partido donde los locales fueron mejores y supieron aprovechar mejor sus ocasiones. En la primera parte vimos a los numantinos algo espesos y para nada cómodos en el terreno de juego, lo que aprovechó el Villaralbo para avanzarse al poco de empezar el encuentro. Los de Soria arrancaron con fuerza la segunda parte y empataron rápidamente el encuentro. Sin embargo, fueron perdiendo terreno con el paso de los minutos y acabaron sometidos por el conjunto local, que anotó dos goles más para sellar la victoria.

Con esta derrota, el filial numantino vuelve a tropezar tras el triunfo del fin de semana pasado y se queda, una jornada más, instalado en puestos de descenso. El equipo sigue sin encontrar la regularidad necesaria para salir de la zona baja. Por su parte, el Villaralbo suma tres puntos de enorme valor que le permiten asentarse en la zona media de la clasificación, alejándose del peligro y ganando margen respecto a la parte baja.

El Villaralbo entró muy bien al partido y mantuvo el mando durante la primera mitad. El 1-0 llegó enseguida, en el minuto 12, en una acción bien construida por banda, Abel ganó el duelo en el lateral, puso un centro medido y Ballo apareció en el área para rematar de cabeza a placer y batir a Oleg. El gol trastocó a los numantinos y acusaron el golpe. En cambio, los locales siguieron dominando y Abel protagonizó otra de las acciones más claras de la primera parte tras superar al guardameta, pero un defensor numantino logró rebañarle el balón en el último instante. Desde el banquillo local se reclamó penalti, aunque el colegiado no señaló nada. También Manero tuvo una buena ocasión al segundo palo. El Villaralbo se marchó a los vestuarios con ventaja y sensaciones de superioridad.

Sin embargo, el Numancia B regresó al campo con otra cara y encontró el empate nada más reanudarse el partido. En el 46’, Pedro Benito culminó un gran centro lateral y desde el punto de penalti se sacó un gran remate para firmar el 1-1. El gol dio alas a los sorianos, que durante el primer cuarto de hora de la segunda parte vivieron sus mejores minutos. El conjunto numantino apretaba y obligó al Villaralbo a replegarse. Iván Niño tuvo una oportunidad muy clara para darle la vuelta al marcador, pero no logro convertirla.

A partir del minuto 60´ el Villaralbo empezó a reencontrarse y volvió a hacerse con el control del encuentro. La superioridad local se tradujo en el minuto 68, con el segundo gol de Ballo para volver a poner al Numancia por delante. El numantino cazó dentro del área el rechace de Oleg tras un potentísimo disparo y, sin oposición, anotó con facilidad. El Numancia B intentó reaccionar en el tramo final, pero el Villaralbo supo gestionar la ventaja y no permitió una reacción soriana.

Ya en el 90’, cuando el filial numantino buscaba a la desesperada el gol del empate cometió un penalti claro y Manu Santiago transformó un penalti para establecer el definitivo 3-1. Así sentenció el Villaralbo una victoria justa en la que en el cómputo global fueron mejores y supieron resistir los envites sorianos.