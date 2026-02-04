Atletismo
La Media Maratón de Soria se celebrará el 26 de septiembre
Las inscripciones para participar en la prueba todavía no están abiertas
La 41 edición de la Media Maratón Ciudad de Soria se celebrará el sábado 26 de septiembre. "Ya puedes marcar en rojo ese fin de semana para disfrutar de una carrera que te va a encantar", se indica desde la organización en redes sociales.
Por supuesto, además de Medo Maratón Abel Antón se celebrará el 5K Fermín Cacho y carreras infantiles Joven IN.
Las inscripciones para participar en la prueba soriana se abrirán próximamente. Toda la información se puede encontrar en la web https://mediomaratonabelanton.es/