Toribio: "Este partido sirve para medir en qué punto estamos en las rondas previas a la Copa"

Jon Ander Uriarte Soria

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha mostrado su satisfacción por la constancia de su equipo en el triunfo del pasado fin de semana en Los Pajaritos ante C.V. Teruel. Al mismo tiempo ha admitido que el compromiso de este fin de semana en tierras madrileñas servirá para calibrar en qué punto está su equipo a menos de 15 días para la Copa del Rey.

La regularidad está siendo la tónica del equipo soriano en la competición liguera, una regularidad basada en ese trabajo diario que permita dar pasitos hacia adelante. En este sentido, Alberto Toribio ha calificado como "muy positiva", las sensaciones de su equipo en el triunfo por 3-0 ante C.V. Teruel subrayando que su equipo fue "constante en todos los parciales". "Estoy contento por la constancia que tuvimos, esos altos y bajos que tienen todos los equipos en un partido el sábado (pasado), no los tuvimos", ha añadido el preparador vallisoletano.

El siguiente rival que pondrá a prueba esa regularidad celeste es el C.V. Leganés, este sábado a las 20.00 horas, conjunto que viene de ganar 2-3 a C.V. Tarragona SPSP y que, como ha recordado Toribio, ha sido capaz de superar a Manacor en casa y a Valencia a domicilio. "Es un equipo que compite y lo hace bien. No ha tenido partidos en los que pierda por mucho. Juega en casa y se juega mucho", ha explicado el técnico para añadir que el Leganés es uno de los conjuntos que opta a colarse en zona de play off.

Sobre el rival madrileño ha indicado que tiene jugadores "capaces de crear muchas diferencias con los contrarios", y al respecto ha destacado a jugadores como Adrian Vanco o Gabriel del Carmen: "Su posición en la tabla igual no refleja su juego en la cancha pero es un equipo que lo hace bien".

"Leganés en un rival que ya nos ganó en pretemporada y además de forma contundente, un equipo difícil y complicado. Nos viene especialmente bien porque estamos en esa fase de precopa, acumulamos muchos partidos en Los Pajaritos donde estamos siendo capaces de hacer diferencias con los contrarios y creo que este nos va a venir bien para eso, para medir el rendimiento en un pabellón tan complicado y contra un rival tan complicado como es Leganés. Nos va a venir bien para analizar en qué punto estamos en estas rondas previas a la Copa del Rey".

Al respecto, Toribio ha subrayado que la cercanía de la Copa no supone un "desvío de la atención" para su equipo ya que tratan de "separar las dos competiciones", añadiendo que la idea llegar al torneo del KO en la mejor "forma posible", si bien "no hay una fórmula que te asegure llegar allí al cien por cien". Sí admitió el técnico que su equipo está "con ganas", y con "mucha confianza", y no pasó por alto el hecho de que la afición celeste vaya a estar presente este sábado en el pabellón Europa: "Estamos acostumbrados a que nos sigan a todos los lados. En todos los sitios tenemos aficionados, incluso en la islas como pasó en Manacor. Nos sentimos siempre acompañados y eso es fundamental porque te motiva".

Para acabar, el preparador celeste destacó la importancia del segundo equipo, conjunto que dirige Manu Salvador y que "cumple con creces el objetivo", de servir para desarrollar el talento de que hay en la cantera. "Es un equipo con mucha juventud, hay incluso jugadores cadetes, y se cumplen los objetivos que buscábamos con el equipo. La idea es que sea una vía de desarrollo y para los jugadores que no juegan mucho con el primer equipo es fundamental", ha finalizado.