El BM Soria, nueva pelea por la salvación

El Balonmano Soria tiene otra final este fin de semana. Otra más en esa lucha que mantiene por lograr la permanencia en la División de Honor Plata. El OAR La Coruña, a partir de las 19.00 horas del sábado, es el rival al que intentarán doblegar los pupilos de Oriol Castellarnau.

Los amarillos llegan al encuentro con el ánimo mejorado tras la victoria lograda el pasado fin de semana ante Servigroup Benidorm y por la forma en que ésta se produjo. Con esa acción de Campos que puso en pie al San Andrés. Dos puntos que ha permitido a los amarillos escapar de la zona de descenso y de la promoción aunque, eso sí, con los mismos puntos que otros rivales en esa pugna, Base Oviedo y BM Zaragoza.

La empresa de sumar este sábado en La Coruña no será fácil pese a que el equipo coruñés es un recién ascendido. Y es que los gallegos, que vienen de ganar por 20-25 a Trops Málaga, son quintos en la clasificación, lejos de la zona baja de la tabla.

En el partido de ida disputado en Soria, los gallegos vencieron por 21-22 en un choque bastante igualado en el que los de Oriol Castellarnau no lograron mantener la ventaja de la que llegaron a gozar durante parte del partido.