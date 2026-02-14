El Grupo Herce no baja el pistón

Publicado por Área 11 Leganés Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria Voleibol se convirtió en el segundo equipo esta temporada que gana en la cancha de UC3M Voleibol Leganés después de Guaguas. No lo tuvieron fácil los de Alberto Toribio ante un rival liderado por el esloveno Adrian Vanco, pero cuando más enchufados parecían los locales, en el cuarto set, apareció Lindberg para romper el partido a favor de los suyos, que siguen imparables.

Comenzó el encuentro con los sorianos más enchufados, pero el Leganés aguantaba el tirón y, con un buen trabajo defensivo, ponía el 3-3 en el marcador. Mimoun y Lindberg aparecían entonces para dar aire a los de Toribio y abrir la primera brecha considerable en el electrónico (5-9), pero un tiempo muerto del técnico local cambiaba la dinámica del partido y el conjunto madrileño conseguía meterse de lleno en el partido (12-13) con la irrupción de Gabi Del Carmen y Adrian Vanco junto a un Felipe de Mello muy acertado, moviendo el juego con mucha velocidad y buscando asociación con los centrales. Estaba muy cómodo el jugador local y ahora era Toribio el que paraba el partido. A la vuelta, los sorianos volvían a hacerse con el control y colocaban el 14-18, aunque una vez más UC3M Voleibol Leganés hacía la goma, apretando el marcador para obligar al rival a dar el máximo, con Juan Pablo Moreno sacando a los suyos del atolladero para anotarse el set (23-25).

Ya en la segunda manga conseguía el conjunto madrileño colocarse por delante por primera vez en el partido (2-1). Una renta que mantuvieron hasta el 6-6 los locales, con un Grupo Herce Soria que sufría en recepción. Aparecieron esta vez Mimoun al saque y Omar Hoyos para rescatar a los suyos y colocar el 6-7, pero lo cierto es que no conseguía ahora el conjunto de Toribio imponer su juego ante un UC3M Voleibol Leganés que se encomendaba al acierto de Vanco para mantenerse en el partido y darle la vuelta al electrónico (20-18). Daba entrada Toribio a Alejandro Villalba en el lugar de Domenech, pero los suyos no conseguían frenar al esloveno y los madrileños se anotaban el set (25-23).

Ya en el tercer set volvían a adelantarse los locales (4-1). Conseguía Grupo Herce Soria mantener la calma para neutralizar la renta de su rival y el partido se igualaba, hasta que los de Toribio empezaban a despegar y conseguían colocar el 11-13. La clave estuvo en la aparición de Lindberg, que además de sus grandes prestaciones defensivas, empezó a sumar en ataque, liberando el ataque de Juan Pablo Moreno y haciendo más imprevisible el juego de los sorianos, que conseguían así escaparse hasta el 14-17. Vanco seguía manteniendo vivos a los suyos, aunque Soria se mantenía por delante ahora ante un rival que empezaba a acusar los nervios y la presión fallando en el saque (17-21) mientras Lindberg seguía en su salsa y ponía el 1-2 en el electrónico (19-25).

Tenía que echar el resto UC3M Voleibol Leganés en el cuarto set. Un cuarto set igualadísimo y muy disputado (8-8). Sin embargo, una vez más aparecieron Lindberg y Juan Pablo Moreno para desatascar el partido y liderar el arreón de los sorianos, que ponían el 12-16 en el marcador. El Leganés se mostraba ahora descontrolado en defensa y Grupo Herce Soria sacaba provecho de los errores de su rival para anotarse el set y el partido sin excesivos problemas ya.