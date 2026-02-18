Estos son los sorianos inscritos en el Campeonato de España de Lanzamientos de Castellón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las pistas de Gaeta Huguet y Universitat Jaume I de Castellón acogen este fin de semana, del 20 al 22, el Campeonato de España de lanzamientos largos de España. Una cita en la que hay inscritos varios lanzadores sorianos que lucharán por estar en el pódium de la prueba.

Entre esos representantes sorianos se encuentra el lanzador afincado en León, Luis Manuel Ramírez Fabal, que participa en la prueba sénior de lanzamiento de disco. El deportista del F.C. Barcelona tiene la sexta mejor marca de todos los participantes inscritos, 57.49, logrados en León en junio de 2025. Es esta categoría el lanzador con mejor marca inscrito es Diego Casas Garrido, que acredita un 65,54.

También en lanzamiento de disco absoluto, pero en la competición femenina, compite la soriana Marina Clavijo Pérez. La deportista, que pertenece al club Avinent Manresa, llega a la competición con la cuarta mejor marca de las inscritas en su disciplina con 47.69 logrados en León. La mejor marca en esta categoría absoluta femenina de todas la inscrita la tiene Nneka Naomey Ezenwa Campoy, del club Trops-Cueva de Nerja, con una lanzamiento de 57.12 logrado en Portugal.

También está inscrito en la prueba de lanzamientos el soriano del Numantino, Marco Pardo Pascual, quien compite en lanzamiento de jabalina de la categoría Sub18, jabalina de 700 gramos. El soriano llega a la cita con una marca de 48,67 logrados este mismo año en Aranda de Duero.

La nómina de deportistas 'sorianos' se completa con la participación de Candela Lucía Esteban Bravo, lanzadora arandina que desde hace varios años entrena en el Caep Soria. Candela Lucía Esteban, que compite con el Capex extremeño, está inscrita en lanzamiento de jabalina de las categorías Sub23 y absoluta con una marca de 40,17 logrado en Castellón.