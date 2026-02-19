Récord de inscritos de el VIII Torneo del Torrezno que se celebra el sábado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este fin de semana, el Polideportivo Municipal de la Fuente del Rey será sede una prueba puntuable para el ranking nacional para categorías absoluta y senior. Se trata del denominado 'Torneo del Torrezno de Soria' que alcanzará su octava edición con récord de participación con una centena de jugadores provenientes de la propia Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Madrid, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Además de la alta participación, aparecen inscritos jugadores que se encuentran en el top ten nacional, añadiendo mucho nivel a los encuentros a disputar. Sin duda, la buena organización en ediciones pasadas, la relación de muchos jugadores con los organizadores, el Club Bádminton Soria-CS24, y el obsequio de una bandeja de torreznos a todos los participantes redunda en la masiva presencia de jugadores. Gracias a este torneo, la marca Torrezno de Soria se extiende a cada vez más territorio nacional, con el deporte del bádminton como vehículo.

Cartel del Torneo de Torrezno que se celebra este sábado.DELEGACIÓN SORIANA DE BÁDMINTON

Un pilar fundamental en el éxito de esta convocatoria reside en la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y la empresa La Despensa que, además de ofrecer las bandejas a los participantes, incrementan su aportación recompensando a los primeros y segundos clasificados de cada categoría con una bandeja extra.

Junto a la presencia de clubes de fuera de la provincia, tanto el Club Bádminton Soria-CS24 como la AD89 de El Burgo de Osma estarán presentes en la cita local y con la esperanza de obtener unos grandes resultados dado que han preparado esta prueba con especial mimo. Muchos de ellos parten como cabezas de serie por lo que es posible una masiva presencia soriana en el pódium.

La competición arrancará a las nueve horas y media con los diez primeros partidos que se irán disputando de forma ininterrumpida en periodos de media hora. Las finales y la entrega de medallas y el obsequio extra de torreznos a los mejores clasificados se producirán a última hora de la tarde del propio sábado. Sin duda es una gran ocasión para los aficionados sorianos a este deporte para poder disfrutar de encuentros de altísima calidad en nuestra ciudad.

La actividad competitiva de este fin de semana la completarán varios jugadores del Club Bádminton Soria-Cs24. Jimena Ayllón que acudirá a Guadarrama para disputar una competición, también puntuable para el ranking nacional, en este caso para categoría sub17. Jimena disputará las modalidades de individual y doble mixto, junto al vallisoletano Iker Bartolomé, partiendo como cabeza de serie número uno en ambos cuadros.

Por otro lado, Daniel Marín participará en otra prueba puntuable a nivel nacional en As Neves (Pontevedra) para la categoría Sub-17, haciéndolo junto a Daniela Vinagrero de Valladolid. Es su caso parte como cabeza de serie número ocho en el cuadro de individual.