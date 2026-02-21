El Grupo Herce calienta motores para la Copa del Rey recibiendo a San Roque

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria recibe desde las 19.30 horas de este sábado a San Roque en lo que debería ser un partido de trámite en la semana previa a la disputa de la Copa del Rey en Valencia. Los celestes no debería tener problemas para superar en Los Pajaritos a un rival de la zona baja de la tabla, aunque también están avisados de lo que aconteció en la primera vuelta cuando tuvo que acudir al quinto set para ganar en Canarias.

Los Pajaritos quiere ver una nueva victoria de su equipo para continuar afianzando su segunda posición en la Superliga. De la cancha soriana sólo se ha escapado un partido, concretamente el jugado ante Benidorm y en el que el equipo de Toribio se vio sorprendido en una de esas jornadas raras de la temporada.

San Roque ganaba el pasado fin de semana a Tarragona y sumaba puntos importantes en su objetivo conseguir la permanencia. Los canarios tienen mucho que ganar y poco que perder en Soria y sin ninguna presión intentarán sorprender al Grupo Herce.

El conjunto celeste quiere logar una victoria plácida y solvente para afrontar con garantías los cuartos de final de la Copa del Rey que tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de marzo en Valencia. Grupo Herce se medirá a Cisneros La Laguna en los cuartos de final y ante Guaguas Las Palmas no se verá las caras hasta una hipotética final.