La soriana Zaira Gallardo cumple con el sueño de debutar en Primera División en las filas del Madrid CFF

Uno de los sueños de Zaira Gallardo Bartolomé ya es una realidad al debutar este sábado en Primera División, la máxima categoría del pujante fútbol femenino español, en las filas del Madrid CFF. La soriana saltó al terreno de juego del Fernando Torres en el minuto 55 del encuentro ante el Alhama murciano que iba a finalizar con goleada para las madrileña por 5-0. Zaira sustituía a la islandesa Hildur en el centro del campo.

El estreno de Zaira Gallardo en Primera División venía rondando ya que en las dos últimas semanas estaba entrando en la dinámica de los entrenamientos del Madrid CFF. El entrenador José Luis Sánchez Vera se había fijado en las cualidades de la joven jugadora soriana del segundo equipo y ya la pasada jornada Zaira entraba en la lista de convocadas para el partido ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, ante las colchoneras no debutaba y una semana después le ha llegado el premio.

Zaira Gallardo, hija del que fuera futbolista del Numancia José Pedro Gallardo, Pepo, saltaba al terreno de juego con el marcador de 3-0 y con ella sobre el césped el Madrid CFF marcó otros dos goles más al conjunto murciano del Alhama.

La centrocampista, canterana del Numancia y ex jugadora del San José, da un paso de gigante en sus aspiraciones como futbolista y ahora su objetivo es tener continuidad en las convocatorias del primer equipo madrileño. La Primera División no tiene competición durante los dos próximos fines de semana y el Madrid CFF reanudará la Liga el domingo 15 de marzo visitando al Athletic de Bilbao en San Mamés.

El Madrid CFF es el séptimo clasificado con 30 puntos después de haber simado nueve victorias, tres empates y encajado nueve derrotas.