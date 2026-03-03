Contundente victoria del CSB Décimas ante Venta de Baños

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Décimas de la Primera División Masculina de Castilla y León logró una clara victoria ante el Baloncesto Venta de Baños por 83-58, un triunfo cimentado en un gran esfuerzo coral de todo equipo en defensa y rebote. Con este resultado, los sorianos superan en la clasificación al equipo palentino tras la disputa de 18 jornadas.

Buen comienzo del partido con el equipo estructurado en ataque y metiendo gran presión lo que unido a un buen trabajo defensivo llevó al CSB Décimas a una diferencia de 10 puntos al final del primer cuarto.

El segundo cuarto llevó la misma tónica favorable para el CSB lo que permitió llegar al vestuario con una cómoda ventaja. En general durante la primera parte el ritmo impuesto por el CSB Décimas permitía generar situaciones ofensivas favorables que han sido terminadas con mayor acierto que la segunda.

Durante la segunda parte se ha logrado estabilizar la ventaja en una renta que permitía disfrutar de un cómodo final de partido donde la ventaja podría haber sido mayor si no hubiera cundido la precipitación en acciones sencillas que debían de haber sido aprovechadas.

El CSB Décimas jugará la próxima semana en Valladolid. El día 7 de marzo a las 18:15 contra el C.D. Universidad de Valladolid, líder de la competición, en el pabellón Universidad Fuente La Mora.