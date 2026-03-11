Daniel Mateo, inscrito en el Campeonato de España de Maratón que se celebra este domingo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Barcelona acoge este domingo el Campeonato de España de Maratón para las categorías absoluto y máster, una cita en la que está inscrito el fondistas soriano, Daniel Mateo Angulo. El adnamantino está inscrito para la prueba de la matinal del domingo en la categoría absoluta, donde alrededor de un centenar de participantes.

El corredor soriano finalizó 2025 participando en dos pruebas de maratón. De esta manera, a comienzos de diciembre participaba en el maratón de Valencia, prueba que no podía finalizar como consecuencia de un proceso gripal. Una semana después, superado ese proceso que le impedía terminar en Valencia, participaba en el maratón de Málaga. En la prueba malagueña el adnamantino finalizaba en la séptima posición con un tiempo de 2h13:14.

Entre el numeroso palmarés deportivo de Daniel Mateo se encuentra su participación en el Campeonato del Mundo de Maratón celebrado en Doha en 2019 escenario en el que, representando a España, finalizó en la décima posición con un tiempo de 2:12:15. Ya en 2022 competía en el Europeo de Múnich, una cita en la que era decimocuarto con una marcad de 2:14:34, logrando el bronce por equipos con España.