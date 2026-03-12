Una cita con motivo del Master Nacional de Murcia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tres jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 serán de la partida para competir en el tercer Master Nacional Senior de la temporada que se disputará durante el próximo fin de semana en la localidad murciana de Las Torres de Cotillas.

Los jugadores que se desplazarán serán Manuel Acero, Santiago Martínez y José Carlos Pérez. Los dos últimos son de la partida en las modalidades de individual, dobles masculinos y dobles mixtos mientras que Manuel está inscrito en dos modalidades dado que continúa recuperándose de una antigua lesión y ha preferido disputar solo dos disciplinas para no sobrecargar su rodilla.

Los tres parten como cabezas de serie en diversas modalidades y plantean esta competición con la esperanza de disputar las rondas de semifinales y finales que se celebrarán el domingo y, por tanto, alzarse con alguna medalla.

Este Máster cobra especial importancia porque solo resta uno antes de la disputa del Campeonato de España y, además de comprobar su estado de forma, les servirá para, si obtienen buenos resultados, mantener intactas sus opciones para poder ser convocados para el próximo Campeonato de Europa que se celebrará en septiembre en Cerdeña y cuya lista de representantes españoles se hará pública en un par de meses.

Además de la participación en este Máster Nacional la cantera del club estará representada en Lardero por parte de Aarón Barrera, Isabel Corchón y Carmen Gómez, así como Gustavo Barrera, jugador senior. Se trata de una competición valedera para el ranking nacional para categorías sub15, sub19 y senior.

Todos ellos competirán tanto en la modalidad de individual como en dobles, con la particularidad que Aarón, en su primer año de la categoría sub-17 competirá con los sub19.