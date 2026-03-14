El C.V. Grupo Herce quiere asegurar la segunda plaza

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce saltar esta tarde a la pista de Los Pajaritos con el objetivo de sellar la segunda plaza que ocupa en la Superliga. Para ello, a partir de las 19.30 horas, deberá superar a un C.V. Melilla que es tercero en la tabla de clasificación. Para afrontar el choque, Alberto Toribio tiene a toda su plantilla disponible.

El equipo soriano quiere consolidar de forma matemática el puesto que ha ocupado durante toda la fase regular. Cuando quedan tres jornada para la finalización de la misma, los de Toribio son segundos con 50 puntos y reciben esta tarde un equipo melillense que, con 43, ocupa la tercera plaza. Es decir, ganando el equipo celeste certificará su segundo puesto más allá de que matematicamente tenga opciones de acabar primero. Bueno para el factor cancha en el hipotético caso de llegar a la final de Superliga aunque al respecto, Alberto Toribio, ya recordó lo ocurrido la temporada pasada ante Guaguas tras empatar a puntos en fase regular.

El choque de esta tarde es igualmente el último que los sorianos disputarán en Los Pajaritos antes de acabar la fase regular de competición. Tras hoy, la próxima vez que los aficionados sorianos vean a su equipo sobre la pista roja será con motivo de los play offs por el título.

De cara al compromiso de esta tarde, el preparador vallisoletano tiene a toda su plantilla al completo de forma que la rotación inicial soriana podría ser la siguiente: Lucas Lorente en la distribución; Omar Hoyos y Viktor Lindberg en la recepción con Domenech y Mimoun como pareja de centrales. Juan Pablo Moreno será la baza ofensiva en el opuesto y Masiá formará de líbero.

En el partido de ida, los sorianos ya fueron capaces de ganar a los melillenses por 0-3 (22-25/22-25/25-27), en el que era la primera visita de Mimoun a la Ciudad Autónoma para enfrentarse a su ex equipo. Desde entonces, el equipo melillense lo ha ganado todo salvo en su enfrentamiento ante Guaguas, lo que da una idea de su progresión además de colarse en la final de la Copa del Rey. «Melilla es un equipo con un modelo de juego muy bueno. Comete pocos errores y esto te exige mucho porque tienes que hacer todos los puntos», señalaba Alberto Toribio durante la semana destacando el buen momento de Méndez y Martina en los visitantes y la duda de si podrán con Dani Ruiz, jugador que se lesionó en la rodilla durante la Copa del Rey.

Tras el choque de esta tarde ante Melilla, el C.V. Grupo Herce tendrá por delante dos compromisos más de fase regular. La semana que viene, el equipo celeste visita a Playas de Benidorm y una semana más tarde cierran la fase regular visitando a C.V. Guaguas.

La vigésima jornada de competición que se celebra hoy se completa con los siguientes compromisos: C.V. San Roque - Pamesa Teruel; UC3M Voleibol Leganés - Cisneros Tenerife; Tarragona SPSP - Playas de Benidorm; Unicaja Almería - CV Guaguas; Conqueridor Valencia - CV Manacor.