El Grupo Herce se relaja y sufre para asegurar la segunda plaza

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce aseguró la segunda plaza de la Superliga en fase regular al superar por 3-2 al C.V. Melilla en un encuentro en el que los celestes se relajaron en exceso, en especial en un cuarto parcial que perdieron de diez puntos, situación que permitió al equipo visitante forzar el tie break.

No disputaron los de Alberto Toribio su mejor partido de la temporada. De hecho, en alguna fase del mismo la yugular del técnico celeste, rojo como un tomate, parecía el nacimiento de Queiles en la jornada de ayer. Así de cabreado estaba el preparador con sus pupilos.

El equipo local se adjudicó los dos primeros parciales. El primero fue igualado, con rentas que oscilaron entre los dos y tres puntos si bien Toribio no las tenía todas consigo y con 20-18, pedía tiempo muerto. El set lo cerraba Lindberg con una pike, 25-22. Sería una jugada muy similar con la que los celestes cerraban el segundo parcial, 25-21, otro set igualado en el que los locales se encomendaron especialmente a los ataques de Moreno.

El Grupo Herce ganaba 2-0 pero la tensión por momentos, no parecía la adecuada. Y esa tensión bajó un pico en el tercer y cuarto parcial. En el tercero, mediado el mismo, cuando Melilla empezó a abrir brecha en el marcador, 15-18, una renta que los locales no pudieron remontar. La relajación y los errores fueron aún mayores en el cuarto set y Toribio, como un león enjaulado, agotaba su segundo tiempo muerto tras un 7-11 para los visitantes. Pero ni por esas reaccionó el C.V. Río Duero que veía como Melilla igualaba la serie tras un 15-25.

La reacción local llegó en el tie break. Con un Moreno más entonado para marcar la diferencia y un Mimoun acertado en ataque para establecer el 8-4, una renta amplia y con unas sensaciones diferentes. Estaba de nuevo en el partido el Grupo Herce aunque por si las moscas, con 14-12, Toribio volvía a pedir un tiempo muerto. Mimoun, un ex de Melilla, cerraba el partido al establecer el definitivo 15-12.