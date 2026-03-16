Arnau Masiá entra en el siete ideal de la jornada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El líbero del C.V. Grupo Herce, Arnaú Masiá, forma parte del siete ideal de la vigésimo séptima jornada de Superliga por el rendimiento ofrecido en la victoria ante C.V. Melilla por 3-2. Con ese resultado, el equipo de Alberto Toribio aseguraba la segunda plaza de la tabla cuando quedan dos jornadas para que acabe la fase regular.

Tras la disputa de la vigésima jornada de competición, la Real Federación Española de Voleibol ha dado a conocer el siete ideal de la jornada. Dicho siete ideal está formado, además de por el líbero del equipo soriano, por los receptores Carlos Nieves (C.V. Manacor) y Víctor Andreu (Cisneros La Laguna), los centrales David López (Pamesa Teruel), y Hélder Spencer (Guaguas), al opuesto de Teruel, Germán López, y al colocador de Tenerife, Ignacio Roberts.

Por otra parte, tras ganar a C.V. Melilla, el Grupo Herce mantiene la posibilidad de finalizar primeros la fase regular aunque para ello debería superar los dos compromisos que quedan antes de la disputa del play off.

El técnico celeste ha señalado ya en alguna ocasión que para ganar partidos hay que jugar al 100% ya que, de no ser así, cualquier rival puede ganarte este curso. Y esa situación se vivió en el partido ante Melilla toda vez que los celestes, con 2-0 a favor, veían como los melillenses empataban el encuentro a dos siendo significativo el 15-25 con el que el equipo de la Ciudad Autónoma se impuso en el cuarto set. En el tie break, los locales se ponían las pilas y cerraban el encuentro.

Al Grupo Herce Soria le quedan dos partidos para cerrar la fase regular, ambos a domicilio, ante Playas de Benidorm y el líder Guaguas que tiene a dos puntos. Es decir, los sorianos tienen opciones matemáticas de acabar primeros la fase regular si bien Toribio ya explicó que lo importante era, pasada la fase regular, superar la primera ronda clasificatoria.

Sobre la vigésima jornada cabe señalar que Guaguas fue de menos a más en su triunfo ante Almería por 0-3 (23-25, 18-25 y 16-26), mientras que uno de los partidos de la jornada, C.V. Manacor volvía a superar a Conqueridor Valencia en la capital del Turia por un 1-3 con algún parcial ajustado (23-25, 24-26, 25-19 y 19-25).

Los celestes visitan este fin de semana a Playas de Benidorm, equipo que es décimo en la clasificación y que el pasado fin de semana salía de la zona de descenso tras vencer por 1-3 a Tarragona. El equipo alicantino, que en la ida sorprendió a los celestes en Los Pajaritos, no tiene aún la permanencia asegurada en la categoría y de ahí que reciban a los celestes con necesidades. En la zona media de la tabla hay un Conqueridor Valencia-Teruel en el que está en juego saber cómo se ocuparán las tres últimas plazas que dan derecho a disputar el play off por el título.