Buen fin de semana para el CB Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24: Manuel Acero, Santiago Martínez y José Carlos Pérez, disputaron el Master Nacional Senior de Murcia logrando un total de siete metales reivindicándose como referentes dentro del panorama nacional.

De entre los tres, el más destacado fue Santiago Martínez quien logró metal en las tres modalidades en las que participó. Las mejores prestaciones las obtuvo en el cuadro de individual donde se hizo con la medalla de plata cayendo derrotado en una final muy disputada por un tanteo de 17-21 y 20-22. En esta misma modalidad Manuel Acero se hizo con el bronce, siendo esta misma medalla la que conseguiría José Carlos Pérez en su modalidad de individual.

El doble masculino de Manuel Acero y Santiago Martínez consiguió la medalla de bronce de su categoría, así como los dobles mixtos del propio Santiago con Beatriz Martín, del Club Bádminton Leganés, así como la dupla formada por José Carlos Pérez y la jugadora del Club Bádminton Collado Villalba, Adriana Francescone.

Con estos resultados, todos ellos mantienen o mejoran su posición en el ranking nacional estando colocados en posiciones punteras, aumentando sus opciones de ser convocados por la selección española para disputar el Campeonato de Europa que se celebrará en Italia a finales del mes de septiembre.

Además, esta competición, tres jugadores de la cantera del club y un jugador senior se desplazaron hasta la localidad riojana de Lardero donde había una prueba puntuable para el ranking nacional. Los cuatro volvieron con medalla obteniendo el mejor resultado Isabel Corchón y María González, logrando el oro dentro de los dobles femeninos de la categoría sub-19.

Los cuatro canteranos que compitieron este fin de semana.CLUB BÁDMINTON SORIA

Además de este triunfo, los jóvenes sorianos añadieron dos terceros puestos por parte de Aarón Barrera y María González en sus modalidades de individual. El jugador senior Gustavo Barrera completó la actuación soriana logrando sendas medallas de bronce en individual y en doble masculino.