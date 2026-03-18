El CSB femenino, sin opciones en tierras vallisoletanas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Partido difícil ante un rival de la zona alta de la clasificación con más sombras que luces de las sorianas durante el encuentro, lo que permitió la segunda mitad a las vallisoletanas conseguir la victoria con un amplio marcador.

El primer cuarto fue muy bien competido por ambos rivales tanto en ataque como defensa, cuya igualdad en la pista se reflejaba en el marcador con un 16-13 a favor de CBC Ponce, y donde el acierto de cara a canasta era parejo.

En el segundo cuarto, el ritmo de juego fue similar, salvo que el acierto de cara a canasta de las locales les permitió coger mayor ventaja, pero el juego dentro de la pista tenía la misma dinámica del primer cuarto.

Pese al resultado en contra en el marcador al descanso de 40-26, las sorianas del CSB Semillas Adolfo Martínez estaban cuajando una muy buena primera mitad contra un duro rival que siempre plantó cara.

Tras el paso por vestuarios, el juego cambió de forma radical, la intensidad de las pucelanas fue mucho mayor lo que les permitió obtener un 10-0 de parcial que detonó el mal juego de las sorianas, que a pesar de que hicieron un intento de reconducir el juego, el rebote ofensivo junto a las pérdidas del CSB no dio el resultado esperado para el equipo visitante, lo que llevó a un cuarto de 31-10, y un marcador de 71-36, tirando por la borda todo el buen trabajo realizado en la primera mitad.

En el último cuarto, las sorianas bajaron los brazos lo se vio reflejado en la diferencia de parcial, donde la falta de ganas y desidia de las jugadoras visitantes, conllevó un parcial de 22-2 en contra; terminando el encuentro con un 93-39 para CBC Ponce.

Podemos destacar, el paupérrimo porcentaje de ambos equipos desde la línea de 3, y sobre todo, de forma negativa para las sorianas, la gran cantidad de pérdidas y rebotes ofensivos concedidos, lo que tienen que seguir trabajando de cara al futuro.

El próximo partido el equipo soriano lo disputa contra el líder del grupo, es decir, un durísimo partido contra El Cochinillo Segoviano SL y se disputará el domingo 22 de marzo a las 18.00 en el Polideportivo San Andrés.