El BM Soria se mantiene a dos puntos de la permanencia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria cosechó un valioso punto en su visita a Pamplona para enfrentarse a Anaitasuna, un resultado que anímicamente debe ayudar al equipo pero que deja las cosas como están en la clasificación toda vez que sus principales rivales en la lucha por la permanencia, Base Oviedo y BM Zaragoza, lograron igualmente empatar sus compromisos.

Ante un recién descendido de Liga Asobal, el equipo de Oriol Castellarnau logró mantener el tipo pese a llegar a perder de cinco goles, 10-5, y comenzar la segunda parte cuatro abajo, 13-9. En la reanudación, los amarillos no solo lograron reponerse a marcador en contra si no que, también, gozaron de dos goles ventaja, 23-25, en el minuto 56 de partido. En ese tramo final del choque Anaitasuna lograba empatar a 26 si bien los sorianos gozaban a la última acción de ataque del choque, una acción resuelta con un golpe franco con el tiempo cumplido se saldó sin consecuencias.

Pese al punto conseguido, los amarillos se mantienen a dos puntos de la salvación toda vez que sus principales rivales sumaron un punto. El BM Zaragoza empataba a 29 en casa ante el Barça Atlétic y el Base Oviedo finalizaba a 22 en la cancha de Cisne. En otros partidos de la jornada, cabe destacar la derrota del líder, Cajasol Sevilla 31-32 ante Sinfín Santander y el triunfo de Puerto Sagunto ante Trops Málaga, un resultado que permite a los valencianos a dos puntos del primer puesto. Así está la clasificación de la División de Honor Plata.

La competición en la División de Honor Plata descansa este fin de semana. Los amarillos regresan a la pista el próximo sábado día 28, a partir de las 18.00 horas, recibiendo precisamente al Puerto Sagunto, equipo que lucha por regresar a Liga Asobal. En este sentido, cabe señalar que el descanso, tal y como reconocía Oriol Castellarnau, le vendrá bien a su equipo. En especial para recuperar a un jugador importante en el esquema del equipo como es Marquinhos, con quién el técnico confiaba en poder contar en el tramo final de competición.

Sobre los rivales del BM Soria en la vigésimo quinta jornada de competición cabe señalar que BM Zaragoza visita la cancha de Sinfín Santander mientras que Base Oviedo recibirá a Ubu San Pablo Burgos. Precisamente, el equipo burgalés ha protagonizado esta semana una de las noticias en el balonmano nacional al anunciar el fichaje de Dani Gordo para su banquillo. El técnico vallisoletano, que hasta el mes de febrero dirigió a Ademar León en Asobal, se estrenará en partido oficial en Oviedo y ha firmado para lo que resta de temporada y tres más.