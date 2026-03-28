Pregón y campeonato del Campano Soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Deportivo de Pesca El Campano Soriano este viernes el Pregón Inaugural de la XXII edición del campeonato, un acto especialmente emotivo que marca el inicio de un año histórico para la entidad, coincidiendo con el 25.º aniversario de un proyecto nacido a orillas del Duero y convertido hoy en una referencia deportiva, cultural y social en la provincia de Soria. El acto fue la previa a un concurso que se celebra durante toda la mañana de hoy con motivo de la desveda de la trucha.

El pregón, celebrado en el Hotel Leonor, corrió a cargo de varios socios fundadores, que compartieron recuerdos, anécdotas y vivencias que han dado forma a un cuarto de siglo de historia. Sus palabras, cargadas de sentimiento y memoria colectiva, fueron recibidas con una gran afluencia de público, que llenó el salón y acompañó con emoción cada intervención.

En este marco conmemorativo, hoy se han reunido los ganadores de todas las ediciones del Campano Soriano, un encuentro histórico que ha permitido reunir a quienes han escrito, año tras año, la trayectoria del campeonato. Durante el acto, a los vencedores de las primeras ediciones se les ha impuesto la txapela, un reconocimiento simbólico que entonces aún no existía y que el club ha querido otorgarles ahora como homenaje a su contribución fundacional.

Las instituciones públicas y entidades colaboradoras, presentes una vez más en el pregón, trasladaron su apoyo al evento y destacaron la importancia del Campano Soriano como motor de dinamización del entorno del Duero y como ejemplo de continuidad, participación y arraigo. Su respaldo ha sido fundamental para el crecimiento del proyecto durante estos veinticinco años.

Tras los discursos y reconocimientos, los asistentes disfrutaron de un vino español para celebrar el aniversario y brindar por el inicio de una edición especialmente significativa.