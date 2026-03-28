El Calasanz huele a ascenso: Fotos del 3-0 al Briviesca

Los colegiales solventan el choque por con tres tantos en la primera parteMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Goles de Asier y Madrigal por partida doble, los tres en la primera parte, dan los puntos al equipo colegial que es líder de la Preferente, por delante de otro soriano, el CD San José, que también venció.

Quedan cinco jornadas y el equipo está nueve puntos sobre los puestos de ascenso, liderando con solvencia una clasificación en la que, por contra, los otros dos equipos sorianos, el Uxama y el Golmayo Camaretas luchan por mantener.