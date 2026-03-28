El Calasanz no perdona y es más líder

Un jugador del Calasanz se faja de un rival en una acción del partido.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz camina con paso firme hacia la Tercera División. En uno de los encuentros, sobre el tapete, más complicados que le quedan por delante a los de Fran Valero superaban con claridad al Briviesca, tercer clasificado.

Sobre el terreno del juego del José Andrés Diago hubo un sólo color, el azul del C.D. Calasanz, que realizó un encuentro serio y apenas dio opciones a su rival. En parte porque encarriló el choque en el minuto 10 por medio de Asier Baciero. La acción nació tras una buena combinación entre Diego Mateo y Pablo Sanz que arandino enviaba a la escuadra de un cabezazo.

En el 32, Madrigal trasformaba un penalti tras una acción personal de Pablo Sanz, un tanto que apuntillaba el encuentro. Antes del descanso, en el 38, Sergio Madrigal sentenciaba el encuentro con el tercer gol local al rematar a la red un buen centro desde banda.