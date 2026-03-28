Fútbol Regional Aficionados
El Calasanz no perdona y es más líder
El equipo soriano supera con claridad por 3-0 al Briviesca en un encuentro que sentencia en la primera parte.
El C.D. Calasanz camina con paso firme hacia la Tercera División. En uno de los encuentros, sobre el tapete, más complicados que le quedan por delante a los de Fran Valero superaban con claridad al Briviesca, tercer clasificado.
Sobre el terreno del juego del José Andrés Diago hubo un sólo color, el azul del C.D. Calasanz, que realizó un encuentro serio y apenas dio opciones a su rival. En parte porque encarriló el choque en el minuto 10 por medio de Asier Baciero. La acción nació tras una buena combinación entre Diego Mateo y Pablo Sanz que arandino enviaba a la escuadra de un cabezazo.
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Heraldo-Diario de Soria
En el 32, Madrigal trasformaba un penalti tras una acción personal de Pablo Sanz, un tanto que apuntillaba el encuentro. Antes del descanso, en el 38, Sergio Madrigal sentenciaba el encuentro con el tercer gol local al rematar a la red un buen centro desde banda.