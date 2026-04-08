Soria corre por la inclusión en el Día de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León y la Federación de Atletismo de Castilla y León organizan para el próximo 23 de abril, con motivo del Día de los Comuneros, una carrera y marcha de corte solidario cuya recaudación se destinará a la Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual (ASAMIS). La cita deportiva se desarrollará igualmente en todas la provincias de la Comunidad con motivo de la fiesta regional.

Cartel de la carrera que se celebra en el Día de Castilla y León.HDS

La cita de Soria en cuestión estará compuesta de una carrera y una marcha. La carrera, dividida en varias categorías, saldrá a las 11. 00 horas desde Mariano Granados (Junto a Correos) para tramitar una longitud de 4,2 kilómetros. A las 11.30 horas está prevista la salida de la marcha de 2,1 kilómetros.

Los interesados en participar en la prueba podrán formalizar su inscripción u obtener más información en la web www.díadecastillayleon.es. Para ambas pruebas las inscripciones son de carácter gratuito si bien para la carrera podrán formalizarse hasta el día 20 mientras que para la marcha podrán realizarse de forma presencial los días 21 y 22 en la sede de ASAMIS (Calle del Polvorín s/n), de 16.00 a 21.00 horas.

Con motivo de la cita se habilitará un Dorsal Cero en la que los participantes podrán realizar donativos cuya recaudación se realizará a favor de ASAMIS.

Los participantes que formalicen su inscripción de forma presencial podrán recoger el dorsal en el momento de realizar la misma. Para el resto de inscritos esa entrega de dorsales tendrá lugar el día de la prueba en las carpas habilitadas para tal fin en la zona de salida, donde será necesario identificarse y estar inscrito. A todos los inscritos se les entregará una bolsa conmemorativa donde no faltará una camiseta técnica y avituallamiento.