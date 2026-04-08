La selección Sub18, encuadrada en el Grupo B del Campeonato de Europa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La selección masculina sub18 ya mira hacia el Campeonato de Europa Masculino de su categoría. España, que venciera en el WEVZA de enero logrando el billete a la cita que se disputará en Italia, asistió este miércoles al sorteo de composición de grupos celebrado en la sede de la CEV. Los pupilos de Fredinson Mosquera quedaron encuadrados dentro del grupo B junto a Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos.

A la espera de la convocatoria provisional y la final, en ese Campeonato de Europa podrían estar los sorianos Víctor Chamarro y David Maján. Aunque son todavía Sub-17, ambos deportistas participaron con la Sub18 en el Torneo Wevza. De ahí que no fuera descabellado pensar que el seleccionador nacional pueda contar con ellos para, al menos, las sesiones preparatorias del Europeo. La otra posibilidad veraniega, no incompatible con el Europeo, sería el Mundial Sub17 previsto en Catar para el mes de agosto.

Después de la disputa hace un par de semanas de la segunda ronda de clasificación para el máximo torneo continental de la categoría, 16 selecciones nacionales entraron en el sorteo de grupos de un torneo que se disputará en las localidades italianas de Porto San Giorgio y Cisterna di Latina del 7 al 18 de julio.

El azar determinó que España disputará sus encuentros dentro del grupo B en Cisterna di Latina ante las selecciones de Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos.

En el grupo A, que se jugará en la localidad de Porto di San Giorgio, en las costas del Mar Adriático, estarán la anfitriona Italia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Turquía, Serbia e Islandia.

Los dos mejores conjuntos de cada uno de los grupos disputarán las semifinales, que permitirá conocer a los finalistas, llamados a suceder en el palmarés a Francia, campeona de la edición de 2024 disputada en Bulgaria, y en la que España se quedó a las puertas de la medalla de bronce tras caer con Polonia en el desempate. En los próximos días se conocerá el calendario definitivo de competición, con el orden de encuentros de la primera fase.

España consiguió el billete directo en la primera ronda de clasificación, dentro del torneo zonal de WEVZA celebrado en Portugal. En los primeros días de enero, el conjunto nacional venció en sus cinco encuentros. Dentro de esas cinco victorias se cuentan los triunfos ante cuatro rivales con los que se volverá a medir dentro de la cita transalpina, en la que intentará reeditar el resultado obtenido en la última edición.