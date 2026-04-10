Ángel Rodríguez: "Es el partido más importante del año, debemos afrontarlo como una final"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, ha señalado en rueda de prensa que el encuentro de este domingo ante el Real Ávila es "el más importante del año", toda vez que su equipo apura sus opciones de entrar en play off. "El equipo no va a tener muchas más opciones si no gana", ha admitido al tiempo que ha asegurado que exigirá a sus jugadores dejarse "el alma". El preparador ha pedido a la afición que anime al equipo este domingo y se convierta en el jugador número 12.

El Numancia no tiene margen de error en las cuatro jornadas que quedan si quiere entrar en zona de play off. Mantener vivas esas opciones pasa por ganar primero al Real Ávila en el encuentro más importante del año para Ángel Rodríguez: "A priori es el partido más importante del año. De conseguir una victoria nos vamos a posicionar bien, va a haber muchos enfrentamientos directos en estas cuatro jornadas en la que puede suceder de todo, y sería un refuerzo importante de cara a las tres últimas jornadas. El partido es vital para nosotros, debemos afrontarlo como una auténtica final".

"Los jugadores que tengan la posibilidad de jugar el domingo deben dar el 110%. Si yo tuviese la posibilidad de jugar me comería las uñas por empezar ya el partido. Me dejaría el alma y es lo que les voy a pedir, que se dejen el alma. El equipo no va a tener muchas más opciones si no gana", ha añadido el preparador numantino quien ha reiterado que lograr los tres puntos supondría una inyección de moral importante para los últimos tres compromisos.

Se espera una buena presencia de aficionados en Los Pajaritos por las iniciativas llevadas a cabo desde el C.D. Numancia y los aficionados del Real Ávila que viajen a Soria. Al respecto, Ángel Rodríguez no ha dudado en pedir el apoyo de los numantinos de cara al choque toda vez que es "un momento importante para hacer una llamada a la afición, que tengamos esa jugador número 12 que hemos tenido muchas veces". "Les necesitamos más que nunca y para nosotros es fundamental que estén en lo momentos más delicados del partido y lleven a los jugadores en volandas", ha añadido para recordar que a los futbolistas les gusta jugar con el estadio "lleno", que sus jugadores tienen que "darlo todo", y de ahí que ha pedido a la afición estar con el equipo al "100 por cien", en ese tramo final. "Ya habrá momentos de ver que es lo que ha sucedido durante la temporada", ha sentenciado.

Lo que está sucediendo es que el grupo que dirige es que acumula cinco encuentros sin ganar, con cuatro empates y una derrota consecutivas. Al respecto el preparador numantino ha reiterado que cuatro de esos partidos "merecimos ganar", siendo la realidad que "de cara a puerta hemos estado un poquito negados. "Hablamos de partidos eh los que has hecho muchos méritos para ganar, no lo has conseguido y eso es un lastre", ha indicado para cifrar en seis o siete puntos que se han ido en los últimos compromisos por falta de puntería.

A esa trayectoria se une la imagen del equipo. En ocasiones ordenado pero igualmente espeso en su juego. Sobre esa situación ha señalado que "no tenemos un equipo dado a ser dueño de balón durante los 90 minutos", equipos dominadores que ha limitado a los filiales, considerando que sí son un equipo que maneja bien cuando está "en zona media y roba puede generar ocasiones tras ese robo".

Sobre el Real Ávila, el preparador numantino ha indicado que lo asemeja "mucho a nosotros". "Con virtudes y profundidad en banda derecha, con un jugador grande en estado de gracia como Serrano que le ha dado muchísimos puntos", ha considerado para añadir que es un equipo que aprieta bien arriba y que no duda en jugar largo cuando no tiene facilidad para jugar atrás.

Para finalizar, tras aclarar que para hacer una presión alta durante los 90 minutos tiene que haber un buen estado de forma física e implicación, ha apuntado que Jony y Héctor llegan bien físicamente tras acumular más trabajo con el grupo. De cara al choque, recupera a De Frutos, pero pierde a Buyla y Cristian Delgado por sanción y a Escardó por lesión. Al respecto ha mostrado su confianza en que los jugadores estén sobre el terreno de juego "van a provocar algo bueno para el Numancia".