El Golmayo Camaretas femenino, a un paso del subcampeonato

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas femenino se enfrentaba este fin de semana a las líderes, Burgos I.F.A. consiguiendo un valioso punto tras quedar 2-2. Las rivales, que son campeonas de liga desde hace dos jornadas, únicamente han cedido dos empates en toda la campaña y han construido su dominio a base de victorias contundentes pero, ante las balagueras, se encontraron con un rival capaz de discutirle de tú a tú e incluso, dominaron gran parte del partido.

Esta gran gesta hace que, a falta de tan sólo dos partidos para el final de liga, les basta con sumar dos puntos para certificar la segunda plaza. Una posición que sería el broche merecido a un año extraordinario puesto que es su estreno en categoría regional.

Parece que, lejos de conformarse con adaptarse a la exigencia del nuevo nivel, el equipo ha competido desde el primer día con una ambición y madurez impropias de un debutante. Pero, esto es el reflejo del equilibrio perfecto gracias a la combinación de veteranía y juventud en la escuadra de Golmayo como cuentan sus entrenadores Alfonso Peral y Dani Menéndez: "La experiencia aporta lectura del juego y liderazgo en los momentos clave, mientras, la juventud imprime energía y ambición constante. Esto nos ha hecho ser un bloque competitivo y comprometido".

El staff técnico no esconde su satisfacción y quieren seguir forjando su estructura para tener una base sólida sobre la que seguir construyendo y consolidar un crecimiento sostenido en el tiempo.