El Grupo Herce cumple en Teruel y Guaguas protagoniza la sorpresa

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce dejó encarrilada la eliminatoria de cuartos de final de la lucha por el título de Superliga al vencer por 1-3 a Pamesa Teruel en Los Planos. En esa primera jornada de competición la sorpresa la protagonizó C.V. Guaguas al perder por 3-2 ante Unicaja Almería en el Moisés Ruiz.

El equipo que dirige Alberto Toribio venció en tierras turolenses (20-25/25-22/18-25 y 17-25), por lo que está a un triunfo de cumplir uno de los grandes objetivos marcados por la entidad celeste para esta temporada, terminar la competición entre los cuatro primeros y clasificarse para Europa de cara a la próxima temporada. Los sorianos podrían cerrar ese objetivo en el segundo partido de una serie que ahora se traslada a Los Pajaritos. Ese segundo encuentro tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas y, de ser necesario un tercero, se disputaría en ese mismo escenario el domingo a las 18.00 horas.

En el compromiso celebrado en Los Planos, Juan Pablo Moreno lideró al equipo en labores ofensivas al ser autor de 19 puntos. El opuesto colombiano estuvo bien secundado por el resto de compañeros, en especial por Viktor Lindberg que anotó 16.

En cuanto al resto de resultados de ese primer partido de cuartos de final, llama la atención la derrota sufrida por el C.V. Guaguas ante Unicaja Almería. El equipo que dirige Sergio Miguel Camarero, favorito al título de Superliga, cedió por 3-2 ( 16/25 25/23 22/25 25/16 y 15/12)ante un Unicaja Almería que tuvo en Rasanen a su estilete ofensivo al anotar 29 puntos en el choque. La serie se traslada hora al Gran Canaria Arena donde el C.V. Guaguas deberá ganar los dos partidos para pasar ronda. En los otros dos emparejamientos, Cisneros la Laguna perdió en casa 0-3 (19/25 25/27 y 24/26) ante Conecta Balear Manacor en un encuentro igualado. Igualmente igualado fue el Conqueridor Valencia-C.V. Melilla, con triunfo por 2-3 (25/20 19/25 15/25 25/20 y 10/15). Pendiente de esta última eliminatoria, y siempre que se gane a Pamesa Teruel, está el C.V. Grupo Herce toda vez que de ahí saldrá su rival en una hipotética semifinal.