El C.D. Calasanz abre el plazo de inscripción para su campus de verano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz ha abierto el plazo de inscripción para su campus deportivo de verano, una cita que se celebrará en las instalaciones del José Andrés Diago del 6 al 11 de julio y que está abierto a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.

El campus deportivo combina las actividades futbolísticas con otras de ocio como hinchables, piscina y torneos de Play Station. El desarrollo del campus incluye una visita guiada a las instalaciones de la Real Sociedad, club convenido con el equipo soriano, tanto al Reale Arena como a las Ciudad Deportiva de Zubieta. Igualmente se sorteará ropa del equipo txuri urdin.

El campus tiene un coste de 190 euros por un solo niño y de 140 para un segundo hermano. Los socios del Calasanz tiene un descuento de 25 euros que se aplica al realizar la inscripción para la siguiente temporada. El campus ofrece servicio de madrugadores y comida por un suplemento.

Para más información los interesados pueden pinchar en el enlace.