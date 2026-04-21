Triunfo en el San Andrés del CSB Décimas

Una de las acciones del partido del equipo soriano.Gregorio de la Iglesia Abad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

A dos semanas para terminar la competición el CSB Décimas de impuso con claridad al CB Eldana por 100-64 en un compromiso que los sorianos dominaban al descanso por 16 puntos.

El equipo del CSB DÉCIMAS controló el partido de principio a fin gracias a una gran defensa, el acierto exterior y no bajar los brazos en los momentos complicados buscando siempre el mantener la distancia en el marcador. Una gran salida por parte de los locales dieron las primeras ventajas para los chicos de negro gracias a un gran trabajo de equipo. El partido se iba 47 a 31 al descanso.

El paso por los vestuarios trajo una mala salida e hizo que el equipo visitante (con un 0 - 9 de parcial en tres minutos) se volviera a meter en partido llegando a estar a sólo 8 puntos por debajo (48 - 40). Tras un tiempo muerto local que sirvió para corregir ciertos errores, el equipo del CSB fue capaz de ampliar nuevamente la distancia en el marcador hasta el 100 a 64 final.

El CSB DÉCIMAS se verá las caras con el Caja Rural RDL el próximo domingo 26 de Abril en el pabellón de Villacelama a las 12.35 horas.