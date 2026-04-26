Fotos: CD San José vs CD Golmayo Camaretas

Los locales se llevaron el encuentro por la mínimaMONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

A falta de solo dos jornadas para cerrar la fase regular, el C.D. San José ha dado un paso clave en la temporada al vencer por la mínima al C.D. Golmayo Camaretas. Este triunfo le asegura matemáticamente un puesto en el play off de ascenso y le mantiene en la segunda posición. Además, reduce la distancia a tres puntos respecto al C.D. Calasanz, que todavía debe disputar su partido en El Burgo y podría dejar prácticamente sentenciado el ascenso si logra la victoria.

El encuentro fue muy equilibrado y empezó a decantarse al final de la primera parte, cuando el Golmayo se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Mamadou. Ya en la segunda mitad, Jonathan marcó en el minuto 55 el único gol del partido. Por otro lado, el equipo femenino del club también tiene un reto importante: se enfrentará al C.D. Navega en San Juan de Garray con la intención de escalar hasta la tercera posición de la clasificación.

El club verde demuestra estar de dulce, también en sus categorías inferiores, pues hace apenas unos días se llevó el torneo Elige Soria de benjamines