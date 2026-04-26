El CTM Soriano Caep se clasifica para el playoff de ascenso a Segunda Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

CTM Soriano afrontaba un duelo decisivo ante uno de sus perseguidores directos, el Club Tenis de Mesa Tudela de Duero (Valladolid). Una victoria certificaba de forma matemática la presencia del conjunto soriano en los playoffs de ascenso a Segunda Nacional.

El encuentro comenzó de manera inmejorable para los locales. Los dos primeros puntos cayeron del lado soriano gracias a un juego muy centrado y sólido. Parecía que el partido estaba encarrilado pero el tercer partido introdujo incertidumbre. El jugador de Tudela de Duero logró imponerse a Lucas, que no consiguió encontrar su sitio en la mesa. Las dificultades en la recepción del saque y la falta de precisión en los primeros golpes permitieron a los visitantes recortar distancias y reabrir el encuentro.

En el cuarto punto, Eduardo Martínez volvió a demostrar su fiabilidad en los momentos clave. Con gran capacidad de adaptación al juego del rival y una concentración impecable, se impuso por 3-0 al jugador más experimentado del conjunto vallisoletano. A pesar del marcador, la victoria no fue sencilla, Eduardo tuvo que luchar cada punto y reorganizar su juego.

El momento decisivo llegó con el enfrentamiento entre Jorge Laorden y J. L. Delgado, jugador veloz y con saque de difícil lectura para sus oponentes. Los dos primeros sets se inclinaron del lado vallisoletano, lo que hizo temer por la victoria soriana. Sin embargo, Jorge protagonizó una de las actuaciones más brillantes de esta temporada: cambió su planteamiento, ajustó distancias y ritmo, y logró forzar el quinto set. En un desenlace vibrante, el soriano se impuso por un ajustado 8-11, en el que probablemente haya sido su partido de mayor nivel técnico y presión hasta la fecha.

Con el encuentro encarrilado, el último punto quedó en manos de Lucas, que esta vez, ya sin la presión acumulada, desplegó un juego mucho más suelto y efectivo para cerrar la victoria global del CTM Soriano.

Con este triunfo, el equipo soriano asegura matemáticamente su presencia en los playoffs de ascenso, que se disputarán el próximo 16 de mayo en León, marcando un nuevo capítulo en la corta historia de nuestro club.

Además, el encuentro dejó otro motivo de orgullo para el tenis de mesa soriano: el debut de Adrián Berrojo como árbitro, un paso más en la consolidación del deporte en la provincia y en la presencia de representantes sorianos dentro de las categorías nacionales.