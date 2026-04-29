El Cañada Real Sporting Santo Domingo concluye en un meritorio tercer puesto en la Segunda División Femenina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Cañada Real Sporting Santo Domingo doblegó al Maristas La Inmaculada de Valladolid en la eliminatoria por el tercer y cuarto puesto de la Segunda División Femenina y mejora en una posición su actuación de la pasada campaña. El conjunto dirigido por Juan Ignacio Osuna había vencido por 3-0 en el duelo de ida y ganó este domingo, en Valladolid, en el encuentro de vuelta, por 1-3 (25-22, 15-25, 20-25 y 20-25). El Cañada Real se garantizó la medalla de bronce cuando se impuso en el tercer set -con 1-2 ya había superado la eliminatoria-, pero, lejos de conformarse, se empleó a fondo para sellar su decimocuarto triunfo en los dieciocho partidos del curso. La final enfrentaba a dos equipos de Valladolid: el San José, que se proclamaría campeón, y el VCV Vacceas, que también jugará la Fase de Ascenso a Primera División.

El bloqueo se convirtió en el arma más poderosa del Cañada Real en una cancha en la que perdió por 3-1 en la liga regular. Las sorianas fueron capaces de parar en bloqueo muchos de los remates de sus rivales, lo que les permitió construir efectivos contraataques y puntuar con relativa facilidad. A ello se unieron una recepción más acertada que en anteriores encuentros y las ganas de la plantilla del Sporting Santo Domingo de refrendar con un tercer puesto en la clasificación la mejoría experimentada en una temporada atípica, con un calendario que impedía adquirir el ritmo de juego necesario y con demasiados reveses en forma de lesiones. De hecho, Osuna ha repetido en varias ocasiones que, sin las ausencias de larga duración de Bea Jiménez y de la juvenil Jimena Martínez, el Cañada Real hubiera disputado la gran final.

En los cinco meses que ha durado la temporada -la primera jornada se disputó el 23 de noviembre-, el Cañada Real Sporting Santo Domingo ha logrado una de las metas en las que más ha trabajado durante los últimos meses: que su juego se caracterice por una velocidad superior. Osuna ha dirigido durante el tramo final a un plantel de trece jugadoras: siete de la categoría sénior (Alba Aldea, Inés Bravo, María Bravo, Lara Ferreiro, Silvia García, Alba González y Beatriz Jiménez), dos júniores (Lorena Alonso y María Gómez) y cuatro juveniles (Nerea Solana, Claudia Esteban, Jimena Martínez y Sofía Romero). Este viernes, a las 12:00 horas, el Cañada Real Sporting Santo Domingo jugará un amistoso, en el Polideportivo San Andrés, ante el filial del Club Voleibol Sestao de Vizcaya.