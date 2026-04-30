'Tu apoyo suma el doble', oferta para animar al Grupo Herce en la semifinal ante Melilla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

'Ven acompañado a animar a tu equipo. Tu apoyo suma el doble'. Este es el mensaje de la oferta especial lanzada por el Grupo Herce Soria para animar al equipo de Alberto Toribio en la semifinal ante Melilla de este fin de semana.

"Este sábado nos jugamos el pase a la gran final y queremos que la grada ruja más fuerte que nunca. Para que nadie se quede en casa, lanzamos una oferta especial de venta anticipada: ¡ven acompañado y disfruta del mejor voleibol al mejor precio!".

Los precios de la oferta son muy asequibles tanto para socios como no socios del conjunto celeste. Los abonados pagarán 10 euros por una entrada y 15 euros por dos localidades. Los no abonados desembolsarán 12 euros por un ticket y 20 euros por dos. Los abonos protectores y patrocinador tendrán una entrada extra por 7 euros.

La taquilla se abrirá el sábado 2 de mayo de 10.00 a 13.00 horas y a partir de las 16.00 horas hasta el inicio del choque a las 17.00 horas en el polideportivo de Los Pajaritos. Para beneficiarse de la oferta, las entradas solo se pueden comprar de dos en dos.