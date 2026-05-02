El Grupo Herce necesita ganar a Melilla para seguir optando a la final de la Superliga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La final de la Superliga es el objetivo del Grupo Herce Soria que, después de perder en Melilla el pasado lunes, necesita ganar esta tarde para seguir con vida en los play off por el título. Una auténtica final para los celestes a partir de las 17.00 horas en una cancha de Los Pajaritos que debe llevar en volandas a los de Alberto Toribio para empatar la serie de semifinales. El Grupo Herce no se puede permitir el lujo de fallar si no quiere poner el punto final a la temporada.

El equipo celeste quiere forzar el tercer partido, aunque los de Alberto Toribio saben que la empresa no será nada sencilla ante un C.V. Melilla que el pasado lunes ya demostró de su potencial para ganar el primer duelo de semifinales en el quinto y decisivo set.

El empuje de la grada de Los Pajaritos se antoja fundamental para que un Grupo Herce Soria que quiere colarse por cuarta vez seguida en la gran final de la Superliga. Pero con los pies en el suelo porque a estas alturas de los play of nada es fácil. Como ejemplo está la eliminatoria de los cuartos de final ante Pamesa Teruel en la que los sorianos sufrieron para liquidar la clasificación en el segundo partido después de haber ganado en Los Planos.

C.V. Melilla, por su parte, tuvo que acudir al tercer encuentro para apear a Conqueridor Valencia en los cuartos de final. Los melillense acabaron la Liga regular con 47 puntos para ser terceros en la clasificación.

El Grupo Herce le ganaba a Melilla en los dos partidos de la fase regular, aunque ambos choques fueron muy igualados. En la primera vuelta en Melilla ganaban los sorianos por 0-3, aunque los parciales era muy ajustado de 22-25, 22-25 y 25-27. En Los Pajaritos se imponían los celestes por 3-1 con parciales de 25-22, 25-21, 20-25, 15-25 y 15-12.

Toda la presión la tienen los sorianos, aunque este Grupo Herce ya ha demostrado que si algo tiene es carácter para afrontar los momentos de mayor exigencia. Toribio y los suyos están convencidos de la victoria para que el voleibol vuelva a ser protagonista el día del Catapán en Los Pajaritos. Este hipotético tercer enfrentamiento ante Melilla tendría lugar el domingo desde las 13.00 horas. La emoción está servida.