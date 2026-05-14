Siete equipos del Sporting Santo Domingo disputan la Copa de Castilla y León

El club soriano ha sido uno de los clubes más laureados en las últimas ediciones de la Copa de Castilla y León.C.V. SPORTING SANTO DOMINGO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Siete equipos del Sporting Santo Domingo van a participar este domingo, en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, en la Copa de Castilla y León, una competición que reúne cada año a los primeros clasificados en los Campeonatos Regionales de Edad de las diferentes categorías.

La entidad que preside César Gonzalo estará representada en Valladolid por cuatro escuadras femeninas (las cadetes del Sporting Santo Domingo A, las infantiles del Hospital Latorre Sporting A y las alevines y las benjamines del Sporting Santo Domingo A) y otras tres masculinas (los infantiles, alevines y benjamines del Sporting Río Duero). Hasta cinco títulos logró el año pasado el Sporting Santo Domingo en una Copa de Castilla y León con la que tradicionalmente concluye la temporada a nivel regional.

El Sporting Santo Domingo A, tercer clasificado en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino, se medirá en semifinales al Clínica Dental Rueda Ancares UVa A de Valladolid. El VCV Ferrari, también vallisoletano, será el primer adversario al que se enfrentará el Hospital Latorre Sporting A, que, con dieciocho victorias en otras tantas jornadas, se ha erigido en el gran dominador de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino. Las alevines del Sporting Santo Domingo A, subcampeonas regionales, buscarán el pase a la final el domingo ante el Voleibol Ancares UVa de Valladolid. Y el rival en semifinales de las benjamines del Sporting Santo Domingo A -quintas clasificadas- será el VCV Ansúrez también pucelano.

El Sporting Río Duero disputará sendos encuentros frente al Club Voleibol Burgos y el VCV Esgueva, dos de los que han sido sus rivales en el Campeonato Regional de Edad Infantil Masculino. Los alevines del Sporting Río Duero, brillantes campeones de Castilla y León, se enfrentarán al Club Voleibol Burgos en la semifinal de la Copa. Y los benjamines del Sporting Río Duero, que han competido en el Campeonato Regional de Edad Alevín, entrarán en liza el domingo ante el VCV Duero de Valladolid. Todos los partidos de la Copa de Castilla y León se disputarán al mejor de tres sets. Las finales están previstas para las 16:30 horas y a continuación tendrá lugar, en el propio Polideportivo Pisuerga, la ceremonia de entrega de trofeos.