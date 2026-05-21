El Burgo acoge la XII Ruta del Nískalo con más de 240 inscritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma y sus inmediaciones acoge este domingo al XII Ruta del Nískalo, marcha de mountain bike que organiza el MTB Uxama y el Ayuntamiento burgense. La prueba, que arranca a las 9.30 horas, desde la Plaza Mayor, cuenta ya con 250 inscritos, un número que puede aún incrementarse ya que el plazo se cierra este viernes.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de MTB Uxama (https://www.mtbuxama.com/contacto.html), y de ahí que la organización crea que puedan llegar a los "270 inscritos". "Tenemos corredores de toda la comarca, Soria, Burgos, Aranda, País Vasco o Madrid", expresa José Ignacio Castillón, uno de los organizadores. El coste de la inscripción, que incluye avituallamientos, comida un recuerdo y el seguro.

Cartel anunciador de la XII Ruta del Nískalo.HDS

La prueba, de carácter no competitivo, se desarrolla sobre dos distancias de 48 y 68 kilómetros cuyos desniveles oscilan entre entre los 650 y los 950 metros que discurre por localidades como Ucero, Alcubilla del Marqués, Valdelinares o Valdemaluque entre otros. "No son unas pruebas muy exigentes. A lo largo de los trazados habrá cinco avituallamientos y contamos con 150 voluntarios", apunta desde MTB Uxama quien esperan reunir a unas 600 personas entre participantes y voluntarios.