Voleibol
Alberto Toribio ya ejerce de seleccionador de Pakistán
El técnico del C.V. Grupo Herce ha sido testigo de algunos de los encuentro del 55 Campeonato Nacional de Voleibol que se disputa enWah Cantt
El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ejerce ya como nuevo seleccionador de Pakistán puesto desde el que intentará empujar el crecimiento de este deporte en el país asiático.
Deportes
Toribio, nuevo seleccionador de Pakistán y compaginará el cargo como entrenador del Grupo Herce
Heraldo-Diario de Soria
El técnico fue recibido a su llegada por el director ténico de la Federación de Voleibol de Pakistán, Naseer Ahmed, así como por el representante del Comité Ejecutivo, Ch. Akram. Una de las primeras acciones del preparador ha sido ver encuentros del 55 Campeonato Nacional de Pakistán que durante estos días se celebra en Wah Cantt, un buen escenario para conocer a algunos de los jugadores que tendrá que dirigir durante los próximos meses.