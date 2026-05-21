Alberto Toribio ya ejerce de seleccionador de Pakistán

Alberto Toribio fue recibido por responsables de la Federación de Voleibol de Pakistán a sus llegada al país asiático.@pakistanvolleyballofficial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ejerce ya como nuevo seleccionador de Pakistán puesto desde el que intentará empujar el crecimiento de este deporte en el país asiático.

El técnico fue recibido a su llegada por el director ténico de la Federación de Voleibol de Pakistán, Naseer Ahmed, así como por el representante del Comité Ejecutivo, Ch. Akram. Una de las primeras acciones del preparador ha sido ver encuentros del 55 Campeonato Nacional de Pakistán que durante estos días se celebra en Wah Cantt, un buen escenario para conocer a algunos de los jugadores que tendrá que dirigir durante los próximos meses.