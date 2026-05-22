El XX Torneo Popular de Bádminton congrega a 165 participantes este fin de semana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Desde que se celebrara por primera ocasión, en el año 2003 su primera edición, el Torneo Popular es fiel a su cita y disputará la vigesimosegunda convocatoria durante las jornadas del sábado y domingo del próximo fin de semana en el polideportivo Fuente del Rey.

La cifra de participantes se ha cerrado en 165 jugadores, una cifra similar a los últimos años que garantiza un gran torneo y muestra la vigencia de esta competición.

La composición de los cuadros de juego está diseñada con una primera fase de grupos, con al menos tres miembros, los que garantiza la disputa de, al menos, dos partidos. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la fase final, en modo de eliminatoria, para llegar hasta las rondas que determinen las medallas.

El torneo tendrá tres jornadas. La del sábado será una jornada maratoniana comenzando a partir de las nueve de la mañana concluyendo doce horas después con un ligero descanso. En la matinal del domingo se celebrarán, fundamentalmente, las rondas de semifinales, los encuentros por la tercera posición y las finales. Serán casi un total de trescientos cincuenta encuentros en más de 17 horas de juego, en 10 pistas instaladas en el polideportivo.

La ceremonia de clausura repartirá los trofeos a los tres primeros de cada modalidad y sorteará cheques-regalo entre todos los inscritos. De nuevo todos los elementos que conforman el torneo han respondido, comenzando con los participantes, entidades públicas, empresas sorianas, medios de comunicación finalizando con los voluntarios y árbitros quienes llevan varios meses trabajando para mantener la calidad de este evento