Las fotos del XXII Torneo Popular de Bádminton

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Polideportivo Fuente del Rey acoge este fin de semana una nueva edición del Torneo Popular, una cita ya consolidada en el calendario deportivo con más de dos décadas de solera. La competición alcanzará este año su vigesimosegunda edición, manteniendo intacto el interés y la participación de temporadas anteriores.

En total serán 165 los jugadores inscritos, una cifra muy similar a la registrada en los últimos años y que vuelve a confirmar la buena salud de un torneo que continúa siendo un referente. El formato de competición arranca con una fase de grupos en la que cada jugador disputa al menos dos encuentros antes de las eliminatorias definitivas. Los dos mejores de cada grupo acceden a la fase final, donde los cruces directos deciden a los campeones de cada categoría.

La actividad comenzó el sábado a partir de las nueve de la mañana con una intensa jornada que se prolongó durante cerca de doce horas, únicamente interrumpida por un breve descanso. Ya en la mañana del domingo se disputarán las semifinales, los partidos por el tercer puesto y las finales. En total, el torneo sumará cerca de 350 encuentros repartidos en 10 pistas y más de 17 horas de competición.

El badminton soriano culminaba recientemente otro logro ya que la semana pasada el Club Bádminton Soria-CS24 se desplazó hasta Menorca para disputar la cuarta y última jornada de la Liga Nacional de Clubes, en la que se celebraban los dos encuentros finales de la temporada. El conjunto soriano afrontaba la cita con gran parte del trabajo hecho gracias a los resultados obtenidos durante el año y dependía únicamente de una complicada combinación de marcadores para perder la categoría. Finalmente, la permanencia quedó asegurada tras la derrota del Club Bádminton Estella, resultado que confirmó matemáticamente la continuidad de los sorianos en la Primera División Plata.