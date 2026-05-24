Vega García, del Club Patín Soria, segunda en el Sedmak-Bressan de Trieste

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La joven patinadora soriana del Club Patín Soria, Vega García Herranz, finalizó en segunda posición de la categoría benjamín del Torneo Sedmak-Bressan celebrado en Trieste este fin de semana. Un nuevo éxito del club soriano.

La patinadora acabó en segunda posición con una puntuación de 27.62, por detrás de la italiana, Matilde Grigolato (30,04 puntos), y por delante de la italiana, Lara Humar (26,45). En la competición había un total de 15 patinadoras, entre ellas otras dos representantes del Club Patín Soria.

Ese fue el caso de Vega Cortés Lucas, quien finalizó en séptima posición con una marca de 20.14. La otra representante soriana fue Carmen Sanz Lucas que fue duodécima con una puntuación de 18,14.