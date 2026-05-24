Patinaje Artístico
Vega García, del Club Patín Soria, segunda en el Sedmak-Bressan de Trieste
La soriana sube al segundo peldaño en la categoría benjamín del torneo
La joven patinadora soriana del Club Patín Soria, Vega García Herranz, finalizó en segunda posición de la categoría benjamín del Torneo Sedmak-Bressan celebrado en Trieste este fin de semana. Un nuevo éxito del club soriano.
La patinadora acabó en segunda posición con una puntuación de 27.62, por detrás de la italiana, Matilde Grigolato (30,04 puntos), y por delante de la italiana, Lara Humar (26,45). En la competición había un total de 15 patinadoras, entre ellas otras dos representantes del Club Patín Soria.
Deportes
Tres integrantes del Club Patín Soria participan en el Trofeo Internacional Sedmak Bressan
Heraldo-Diario de Soria
Ese fue el caso de Vega Cortés Lucas, quien finalizó en séptima posición con una marca de 20.14. La otra representante soriana fue Carmen Sanz Lucas que fue duodécima con una puntuación de 18,14.