El CTM promociona su deporte en el Centro Penitenciario de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cinco jugadores del Club Tenis de Mesa Soriano participaron en una jornada de difusión y promoción del tenis de mesa en el Centro Penitenciario de Soria, retomando una actividad que no se celebraba desde hacía cuatro años.

La jornada se desarrolló en sesión vespertina, momento en el que los integrantes del club accedieron al recinto tras superar los prescriptivos controles de seguridad. A continuación, realizaron una breve visita por las modernas instalaciones del centro, acompañados por el monitor deportivo y varios funcionarios, antes de dar inicio a una sesión marcada por la cercanía, el aprendizaje y la convivencia.

Alrededor de 25 internos, procedentes de distintos módulos, participaron activamente en la actividad. La sesión se abrió con una explicación introductoria de las normas básicas del juego —tanteo, saque, dinámica de los puntos— que despertó un notable interés entre los asistentes, quienes realizaron numerosas preguntas. Posteriormente, se dedicó un espacio a conocer el material específico del tenis de mesa, incluyendo mesas, maderas, gomas y tipos de bolas.

Tras esta primera parte formativa, llegó el momento más esperado: los internos pudieron pelotear y disputar partidos con los jugadores del CTM Soriano. El ambiente fue tan participativo que incluso varios funcionarios se animaron a coger la pala y buscar contrincante, generando una atmósfera distendida y muy positiva.

La valoración final por parte de internos, personal del centro y representantes del club fue excelente, destacando el clima de respeto, interés y deportividad que se vivió durante toda la tarde. Tanto los organizadores como los responsables del área deportiva del centro coincidieron en la importancia de dar continuidad a esta iniciativa, que contribuye a fomentar hábitos saludables, mejorar la convivencia y acercar el deporte a todos los colectivos.