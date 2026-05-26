Rosa Ortega y Juan Pablo Cuenca ganan el XXII Torneo Popular de Bádminton

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La vigesimosegunda edición del Torneo Popular de Bádminton se celebró durante dos intensas jornadas, la del sábado y domingo en el polideportivo de la Fuente del Rey. La afición soriana a esta competición respondió a la convocatoria con una numerosa inscripción que, para esta edición, alcanzó los 165 participantes.

Con un horizonte de 350 partidos, la competición disputaba sus partidos de fase previa durante de las dos jornadas de sábado reservando las rondas de eliminación para la mañana de domingo con los partidos que determinarían las medallas.

En la lista de vencedores de la categoría absoluta, en ninguno de los primeros puestos se repitió ganador. En la modalidad de individual, vencieron dos clásicos del bádminton soriano, Rosa Ortega y Juan Pablo Cuenca. En la modalidad de dobles, los primeros clasificados, Álvaro Bartolomé y Javier Ortega también dieron prestigio a esta edición con su triunfo.

Las modalidades de doble femenino y doble mixto, los vendedores de la edición pasada, Lucía Manzanares y Naiara Pascual, por un lado y Sofía Izquierdo con su padre, Oscar Izquierdo, por otra parte, revalidaron sus títulos en esta edición de 2026.

En la categoría sub17, Naroa Álvaro se alzó con dos primeros puestos en las modalidades de individual y doble femenino junto a Julia Pérez. En la misma categoría, dentro de las modalidades masculinas, Abel Izquierdo y la dupla formada por Saúl Arranz y Mateo Beltrán se alzaron con el triunfo. La joven pareja formada por Yaiza Castro y Adrián Alonso vencieron cómodamente en la modalidad de doble mixto.

Entre los pequeños, los sub13, Gabriel García y Nahía Tejero no dieron opción a sus rivales y se impusieron tanto en sus modalidades de individual, como en los dobles formando pareja.

Tras 17 de horas de juego en las 10 pistas del Polideportivo de la Fuente del Rey, la prueba finalizó con la clausura de la competición, en la que se entregó los premios a los tres primeros clasificados de cada categoría, y que contó con la presencia de la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos y el diputado Provincial de Deportes, Sergio Frías. En la misma, el delegado Provincial de Bádminton, Manuel Acero agradeció a todas las partes que ha hecho posible una nueva edición, empezando por los jugadores, entidades públicas, empresas sorianas, medios de comunicación y los voluntarios que además de ejercer de árbitros, realizan todas las tareas necesarias para celebrar esta competición con el detalle y calidad que le caracteriza.

La lista honor de la XXII con los tres primeros puestos de cada modalidad fue la siguiente:

Individual Masculino absoluto

1. Juan Pablo Cuenca Antón

2. Diego Martín Asenjo

3. Álvaro Bahón Silverio

Individual Femenino absoluto

1. Rosa Ortega La Orden

2. Blanca Barranco Lafuente

3. Paula Marcos Hontoria

Doble masculino absoluto

1. Álvaro Bartolomé García/Javier Ortega La Orden

2. Gustavo Barrera Romera/Juan Pablo Cuenca Antón

3. Miguel Martínez García/Raul Martinez Garcia

Doble femenino absoluto

1. Lucia Manzanares Romera/Naiara Pascual De La Iglesia

2. Laura De La Fuente Arenas/Elena Molina Lillo

3. Paula Llorente Arroyo/Paula Marcos Hontoria

Doble mixto absoluto

1. Sofia Izquierdo Durán/Oscar Izquierdo Monge

2. Lidia Andrés Garcia/Gustavo Barrera Romera

3. Teresa La Orden Recio/Javier Ortega La Orden

Individual masculino sub-17

1. Abel Izquierdo Pérez

2. Iker González Chamarro

3. David Bravo Romero

Individual femenino sub-17

1. Naroa Álvaro Llorente

2. Yaiza Castro Corte

3. Alba Bayo Sanchez

Doble masculino sub-17

1. Saúl Arranz López/Mateo Beltrán García

2. Oliver Fernández Lasfuentes/Iker González Chamarro

3. Adrián Rosa Rioja/Alex Vega Álvaro

Doble femenino sub-17

1. Naroa Álvaro Llorente/Julia Pérez Esteban

2. Nieves Lara Uriel/Nadia Valero Lorenzo

3. Alba Bayo Sanchez/Lucía Fernández Rubio

Doble mixto sub-17

1. Yaiza Castro Corte/Adrián Alonso Rodríguez

2. Celia Cabrerizo Jiménez/David Bravo Romero

3. Claudia Tello Berzosa/Rafael Carnicero Torres

Individual masculino sub-13

1. Gabriel Garcia Ceña

2. Víctor Lara Uriel

3. Ivan Bayo Sanchez

Individual femenino sub-13

1. Nahia Tejero Del Campo

2. Elena Izquierdo Durán

3. Lucia Rosa Rioja

Doble sub-13

1. Nahia Tejero Del Campo/ Gabriel Garcia Ceña

2. Lucia Rosa Rioja/Elena Izquierdo Durán

3. Mario De Pablo Jimenez/Markel Fernández Lasfuentes