Así es el nuevo campo de fútbol de Soria, está en Golmayo y es una de las mejores instalaciones de la provincia

La nueva cancha para el Golmayo Camaretas es un moderno terreno de juego para los casi 20 equipos de la entidadJUAN ANGEL

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Golmayo ya cuenta con un nuevo campo de fútbol, a falta de inauguración, construido a la entrada del municipio, junto al río y el área de juegos infantiles, en una ubicación privilegiada que busca convertirse en un nuevo punto clave para el mejor deporte provincial. La instalación se ha levantado sobre una antigua parcela de manzanos y supone una de las inversiones deportivas más importantes realizadas debido a su complejidad, al estar ubicada en una zona inundable. La obra salió a licitación por un importe de 854.670 euros y comenzó el pasado mes de julio, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses que ha sido ligeramente prolongado debido a estas complicaciones.

El nuevo terreno de juego dispone de césped artificial y unas dimensiones de 102 x 64 m. muy similares a las del estadio de Los Pajaritos, cuyo campo cuenta con una superficie aproximada de 103 por 68 metros. El campo se asienta sobre una plataforma de 115 x 73 m. e incorpora un completo sistema de drenaje, además de iluminación para permitir el uso de las instalaciones en horario nocturno.

Con esta infraestructura, el Ayuntamiento y el club Golmayo-Camaretas buscan seguir impulsando el crecimiento del fútbol base y mejorar las condiciones deportivas de los cerca de 20 equipos con los que cuenta actualmente la entidad. Hasta ahora, cuatro de esos equipos se veían obligados a disputar sus partidos en la Ciudad Deportiva del CD Numancia. El objetivo de esta nueva instalación va más allá del deporte.

El Golmayo Camaretas está demostrando ser una entidad activa y recientemente organizó un torneo prebenjamín con las mejores canteras de Soria congregando a más de 100 jóvenes, así como unas jornadas de puertas abiertas para el fútbol femenino con el objetivo de captar nuevas jugadoras para su equipo, que ha conseguido un más que meritorio segundo puesto.