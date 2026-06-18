El receptor internacional suizo Cyril Kolb, nuevo jugador del C.V. Grupo Herce

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-27 con la incorporación del receptor suizo Cyril Kolb, un joven jugador de gran proyección internacional que llega procedente del conjunto helvético Volley Schönenwerd.

Nacido el 14 de enero de 2002, Kolb cuenta con una altura de 1,91 metros y se desempeña en la posición de receptor-atacante. Formado en el voleibol suizo, ha desarrollado gran parte de su carrera en el Volley Schönenwerd, uno de los clubes de referencia del país, con el que ha disputado competiciones nacionales e internacionales. Además, ha sido campeón de la liga suiza y ha participado en competiciones europeas organizadas por la CEV.

Internacional absoluto con la selección de Suiza desde 2024, Kolb ha representado a su país tanto en categorías de formación como en la selección absoluta, acumulando experiencia en competiciones continentales y consolidándose como uno de los jugadores más destacados de su generación.

Su llegada aportará al conjunto soriano juventud, calidad en la recepción y solidez en las labores ofensivas, características que le han permitido crecer de forma constante durante las últimas temporadas y convertirse en una pieza importante tanto en su club como en la selección suiza.

Con este fichaje, el Grupo Herce Soria suma talento y proyección a su plantilla, reforzando una de las posiciones clave del equipo de cara a afrontar una temporada exigente en la Superliga Masculina.