El Grupo Herce ficha al internacional Sub18 con Pakistán Muhammad Yahya

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce se ha hecho con los servicios del joven opuesto pakistaní, Muhammad Yahya, uno de los jugadores con mayor proyección del país asiático. Es la primera vez que el club soriano tiene en sus filas un jugador de esta nacionalidad.

El cargo de Alberto Toribio como seleccionado de Pakistán empieza a tener sus réditos en forma de incorporaciones para el conjunto celeste. De esta forma, la entidad soriana anunció la incorporación para la temporada 26-27 de Mohammed Yahya (01-01-2008), opuesto de 196 centímetros que ha destacado en las categorías inferiores de los combinados nacionales de Pakistán.

El año pasado participó en el Campeonato del Mundo Sub19 celebrado en Uzbekistán, una cita en la que fue el capitán el combinado de Pakistán. Yahya fue el octavo máximo anotador de ese campeonato y el sexto mejor atacante de todos los competidores con un casi un 46% de acierto en ataque. En total, en nueve encuentros disputados, firmó 158 puntos, más de 17 puntos por partido, de los 144 fueron de ataque, nueve en bloqueo y 8 desde el saque.

El nuevo jugador celeste durante una competición internacional.FIVB

Antes de esa cita Mundialista, en 2024, el nuevo jugador celeste participó en el Campeonato de Asia Sub18 de 2024, una cita en la que fue elegido mejor opuesto del torneo. En esa cita, Pakistán finalizó en tercera posición por detrás de China e Irán. Siendo Sub16 jugó con el combinado de Pakistán en el Campeonato de Asia Central, escenario en el que el país asiático finalizó segundo por detrás de Irán.

Poco a poco, el C.V. Grupo Herce sigue dando forma a la plantilla que en la temporada 26-27 competirá en Superliga. El atacante pakistaní es el cuarto fichaje anunciado por los celestes para el próximo curso. De esta forma, el club soriano ha firmado hasta el momento a los centrales Rubén López y Jaime Fresquet, de 2,03 y dos metros respectivamente, quienes llegan de Conqueridor Valencia y C.V. Benidorm. Igualmente ha firmado al joven receptor, Cyril Kolv, jugador que es internacional con Suiza y que ha estado jugando la Liga Europea con su país. A estas incorporaciones hay que añadir la renovación de Lucas Lorente. El colocador soriano será el encargado de distribuir el juego en el grupo que maneja Alberto Toribio. El grupo se completa con los jugadores que tienen contrato en vigor de la pasada temporada con excepción de Azzdin Mimoun, quien rescindió para regresar a C.V. Melilla. Arnau Masiá, Mikal Kalstad, Alejandro Villalba, Carlos Montero, Bernat Castellá, Diego Miguel y Moisés Rodrigo son los jugadores del conjunto celeste que estaban la pasada temporada en el equipo y tienen contrato en vigor con la entidad.