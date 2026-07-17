El Numancia podría tener jugadores a prueba durante la pretemporada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia podría tener jugadores a prueba durante la pretemporada con el fin de intentar convencer al cuerpo técnico de cara a quedarse en la plantilla de la presente temporada. Esa es una de las posibilidades que apuntó el director deportivo rojillo, Toni García, durante la presentación de Iván Martínez como nuevo arquero numantino. El director deportivo rojillo señaló igualmente que en breve se concretaría qué jugadores procedentes de Independiente del Valle recalarían en Soria, algo que dependía de los movimientos del mercado.

A ese mercado sigue atento la entidad numantina, un mercado que tiene que ir moviéndose poco a poco a medida que empiecen las pretemporadas y se acerque el inicio de la competición. "No me preocupa como estamos ahora que parece que es caótico y tal. Hay que tener tranquilidad, si yo tuviera el equipo hecho a día de hoy, creo que me equivocaría", señalaba Toni García en la sala de prensa de Los Pajaritos.

El director deportivo solicitó nuevamente tener tranquilidad en la confección de la plantilla y no descartó la posibilidad de tener jugadores a prueba durante la pretemporada: "En 15 días, cuando empiece a correr el balón, quizás a lo mejor nos hemos equivocado en uno o dos jugadores. Si tengo confeccionada toda la plantilla, me equivocaré, pero si voy poco a poco confeccionando la plantilla poco a poco, con jugadores del filial, con jugadores que puedan venir a prueba. A prueba entre comillas, son jugadores que nos puedes llegar a un acuerdo ahora porque tienes muchas dudas o porque quieren venir y mostrar y a lo mejor nos sorprenden, puedes complementar lo que te queda de pretemporada".

Sobre la incorporación de dos jugadores procedentes del Independiente del Valle, Toni García indicó que "vamos a esperar un poquito". En concreto explicó que el mercado está movimiento y donde preveías reforzar una posición con un Sub23, "haces un fichaje", y se desestima la opción ecuatoriana. "Lo estamos viendo y lo tenemos que planificar bien esta semana", consideró el director deportivo.

Por lo demás, Toni García pidió tener paciencia y espera a lo que ocurre todas las pretemporadas. Que a medida que arrancan los equipos y pasan las semanas empieza a haber movimientos en forma de descartes o fichajes que generan un efecto dominó sobre las categorías inferiores. "Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos y esperar", subrayó al respecto explicando que Lolo Escobar ha pedido tener 22 jugadores todos los días para realizar la pretemporada y contará con esos 22 jugadores.

Toni García explicó que su primer objetivo era armar la columna vertebral del equipo, una columna donde renovar a Jony era "primordial", dando la incorporación de Iván "tranquilidad", al igual que el de Pelayo y contar con Mousta en el equipo. "Nos queda todavía por incorporar gente en la parcela de los centrales y vendrán. Hay que tener tranquilidad", apuntó.

Sobre cómo veía la final del Mundial de Estados Unidos de este domingo ante Argentina, Toni García señalaba: "Si la selección española entra en las provocaciones, en el otro fútbol que ayer (por el miércoles), marcó mucho la diferencia, tenemos más que perder que ganar. España tiene que seguir haciendo su fútbol y espero que Argentina no tenga la misma suerte misma suerte que ha tenido durante algunos partidos. Luego cada encuentro es un mundo y ojalá gane España".