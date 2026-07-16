El Numancia completa los extremos con la incorporación del zurdo Aitor Aranzabe

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia refuerza y completa los jugadores de banda tras llegar a un acuerdo con el extremo zurdo vasco, Aitor Aranzabe Etxabe, jugador formado en la cantera de la Real Sociedad, con experiencia en Primera y Segunda Federación y que el curso pasado militó en el Ourense C.F.

El nuevo jugador numantino (Zaldibia, Guipúzcoa, 26-06-1998), se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad hasta llegar al Sanse en Segunda B con 19 años. En la temporada 19-20 recala en el Real Unión de Irún donde participó en 23 encuentros, 13 como titular. Regresó al filial donostiarra en la 20-21 en Segunda B, un año donde tuvo menos protagonismo al participar en 20 partidos, nueve de titular. En la 21-22 firma por un C.D. Tudelano donde ya estaba en el hoy gerente numantino Sergio Gaya. En el equipo de la Ribera, en Primera Federación, participa en 33 encuentros, 24 como titular.

Del equipo navarro, Aitor Aranzabe dio el salto Sestao River, donde militó durante dos temporadas (22-23 y 23-24), bajo la tutela del ex técnico rojillo Aitor Calle. Con el de Los Rábanos, ofreció Aranzabe un buen nivel futbolístico. En su primera temporada, en Segunda Federación, fue clave para que el equipo diera el salto a Primera al participar en 30 partidos, 20 como titular y marcar dos goles. Más importante fue aún al curso siguiente para que el Sestao se mantuviera en Primera Federación al participar en 37 partidos, 35 como titular, y anotar seis goles.

En las dos últimas temporadas, Aitor Aranzabe ha militado en el Real Unión de Irún y el Ourense C.F., ambos en Primera Federación. Con el conjunto irundarra participaba en 37 partidos, 27 como titular. Ya el curso pasado lo hacía en 28 encuentros, 10 como titular.

Durante su etapa como jugador del Sestao River, el nuevo futbolista numantino ofrecía una entrevista al Diario Deia en la que se consideraba así mismo de la siguiente manera: "Me considero como un extremo con buena conducción de balón, con buena arrancada en los primeros metros ya que tengo un tren inferior bastante potente. Y luego me considero que soy generoso en el esfuerzo y que en la fase defensiva también puedo echar una mano al lateral o al pivote". "Lo que es más difícil, que es hacer goles, asistencias, crear peligro. Eso es lo más complicado del fútbol", añadía al jugador al ser cuestionado por aquello que debe corregir.

El director deportivo del C.D. Numancia, Toni García, ha anunciado la incorporación del vasco durante la presentación de Iván Martínez. Al respecto, ha señalado que con la llegada de Aitor Aranzabe "completamos la opción que tenemos nosotros en los extremos". A la hora de definir al extremo zaldibiar, el director deportivo numantino añadía: "Es un jugador con muchísima experiencia que nos va a dar muchísimo en esa banda izquierda, con amplitud. Creo que es un buen futbolista".